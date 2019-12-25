Он сам пришёл в полицейское отделение.

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, которая пропала во время рыбалки её отца и его друзей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Задержан мужчина в возрасте 39 лет. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и последующем убийстве.

Следствие установило, что отец девочки был пьян. Он отпустил её с рыбалки домой в сопровождении своего приятеля, который по пути напал на ребёнка, а после столкнул её в воду. Данные обстоятельства произошедшего подтвердила медицинская экспертиза и другие доказательства.

Подозреваемый сам пришёл в полицейское отделение. До этого задержали отца девочки, которого подозревают в оставлении в опасности своей дочери.

Ранее в Петербурге задержали обвиняемого в убийстве архангелогородца.