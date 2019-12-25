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В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве архангелогородца
Сегодня, 10:18
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nastya960

В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве архангелогородца

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Инцидент произошел в 2015 году.

Разыскиваемого за убийство архангелогородца заключили под стражу. Его задержали в Петербурге и доставили по месту розыска для участия в следственных действиях.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый на автомобиле Ford Focus ночью намеренно сбил двух пешеходов на набережной Северной Двины. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. Второй получил различные повреждения.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет.

В Петербурге молодой человек зарезал спящую мать.

Фото: Piter.TV

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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