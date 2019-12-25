В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве архангелогородца

Разыскиваемого за убийство архангелогородца заключили под стражу. Его задержали в Петербурге и доставили по месту розыска для участия в следственных действиях.
По данным следствия, в 2015 году обвиняемый на автомобиле Ford Focus ночью намеренно сбил двух пешеходов на набережной Северной Двины. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. Второй получил различные повреждения.
Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет.
В Петербурге молодой человек зарезал спящую мать.
Фото: Piter.TV
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