В Ленобласти удалось ликвидировать 122 нелегальные свалки за полгода

Своего часа ожидают еще 36 территорий.

С начала текущего года на территории 47-ого региона проведена работа по ликвидации 122 незаконных свалок. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Неположенные места скопления отходов обнаружили сотрудники лесного фонда. Отметим, что к устранению 114 свалок были привлечены непосредственные арендаторы территорий.

Кроме того, 8 свалок были уничтожены на средства из областного бюджета по двум госконтрактам. Их общая сумма составляет 82 миллиона рублей. В рамках этого же документа прямо сейчас происходит уборка еще 17 территорий в Бокситогорском, Всеволожском, Ломоносовском, Рощинском и Северо-Западном лесничеств.

Однако среди арендаторов нашлись и 36 недобросовестных граждан и учреждений: они так и не отреагировали на обращение лесничеств, в результате чего от "Ленобллеса" в их отношении были поданы иски в суд.

Ранее мы рассказали о том, что за лето в Ленобласти произошло более 200 лесных пожаров.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области