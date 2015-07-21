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В Ленобласти ученики 37 школ получат новые ноутбуки
Вчера, 22:44
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В Ленобласти ученики 37 школ получат новые ноутбуки

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Всего приобретут 1036 ноутбуков.

В понедельник, 28 февраля, для школьников из 13 районов в Ленинградской области приобретут 1036 ноутбуков. Об этом рассказали в пресс-служба региональной администрации.

Так, в 37 школах области поставят по 28 ноутбуков и многофункциональных устройств. Всего на этот потратят 64 млн 13 тыс. рублей. Обновление проходит в рамках нацпроекта "Образование".

Ранее в Петербурге учительница спасла девочку от незнакомца, пытавшегося забрать ее из школы. Женщина позвонила бабушке девочки.

Фото: pexels
 

Теги: ноутбуки, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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