В Ленобласти ученики 37 школ получат новые ноутбуки

Всего приобретут 1036 ноутбуков.

В понедельник, 28 февраля, для школьников из 13 районов в Ленинградской области приобретут 1036 ноутбуков. Об этом рассказали в пресс-служба региональной администрации.

Так, в 37 школах области поставят по 28 ноутбуков и многофункциональных устройств. Всего на этот потратят 64 млн 13 тыс. рублей. Обновление проходит в рамках нацпроекта "Образование".

Ранее в Петербурге учительница спасла девочку от незнакомца, пытавшегося забрать ее из школы. Женщина позвонила бабушке девочки.

Фото: pexels

