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У Тихвинского монастыря в Ленобласти поселилась семья бобров

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Если люди не спугнут пару, то животные обоснуются в Тихвине.

Молодая семья бобров поселилась у стен монастыря в Тихвине (Ленобласть). Кадрами, которые сделал биолог Павел Глазков, поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram.

Бобры создают семьи на всю жизнь и выбирают место для обустройства жилища. Дикие животные питаются корой молодой ивы. У берегов пруда растет множество кустов, поэтому взрослые деревья от новых соседей не пострадают. Бобры также едят яблоки и морковку.

Если люди не спугнут пару, то животные обоснуются в Тихвине.

Ранее стало известно, что кряква свила гнездо в клумбе около петербургской станции метро.

Фото и видео: Instagram / @drozdenko_au (Павел Глазков)

Теги: александр дрозденко, бобры, павел глазков
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Лента новостей,

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