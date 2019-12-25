В Ленобласти проблемные подростки угнали чужой мотоцикл

Ранее парни уже попадались на кражах.

В поселке Приладожский Ленобласти поймали подростков, месяц назад угнавших чужой мотоцикл. Как стало известно Piter.TV, кража транспортного средства марки "Патрон" произошла в том же поселке 21 июля. Хозяйкой мотоцикла оказалась 35-летняя жительница деревни Воловщина, в полиции возбудили уголовное дело о краже.

Угонщиками оказались 17-летний и 16-летний местные подростки, мотоцикл нашли и вернули владелице. Подростков поместили под подписку о невыезде. Известно, что ранее оба молодых человека попадали в поле зрения полиции за кражи.

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