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В Ленобласти проблемные подростки угнали чужой мотоцикл
Сегодня, 15:43
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В Ленобласти проблемные подростки угнали чужой мотоцикл

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Ранее парни уже попадались на кражах.

В поселке Приладожский Ленобласти поймали подростков, месяц назад угнавших чужой мотоцикл. Как стало известно Piter.TV, кража транспортного средства марки "Патрон" произошла в том же поселке 21 июля. Хозяйкой мотоцикла оказалась 35-летняя жительница деревни Воловщина, в полиции возбудили уголовное дело о краже.

Угонщиками оказались 17-летний и 16-летний местные подростки, мотоцикл нашли и вернули владелице. Подростков поместили под подписку о невыезде. Известно, что ранее оба молодых человека попадали в поле зрения полиции за кражи.

Ранее мы писали, что на Петроградке у петербурженки угнали внедорожник за 2,5 млн рублей

Фото: pixabay

Теги: мотоцикл, угон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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