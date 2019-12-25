На Петроградке у петербурженки угнали внедорожник за 2,5 млн рублей

Серая "Тойота Ленд Круизер" исчезла с Петроградской набережной.

Вечером 17 августа в полицию обратился петербуржец, работающий в ООО "Газпром". Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал правоохранителям об угоне внедорожника, принадлежащего его гражданской жене.

Как выяснилось, серая "Тойота Ленд Круизер" была припаркована у дома №30 по Петроградской набережной. Застрахованная машина стоимостью 2,5 млн рублей исчезла в течение понедельника. Полиция изъяла видеозапись с камеры с фасада дома, возбуждено уголовное дело. Угонщик разыскивается.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге поймали банду угонщиков "женских" кроссоверов.

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