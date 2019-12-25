В Петербурге поймали банду угонщиков "женских" кроссоверов

Полиция выяснила, что все похищенные иномарки принадлежали женщинам.

Петербургские полицейские задержали банду автомобильных воров, специализирующихся на "женских" иностранных кроссоверах. По информации пресс-службы ГУ МВД, автокражи совершались в восточной части города, угонами промышляли двое ранее судимый мужчин 40 и 53 лет и 45-летняя уроженка Мурманской области.

Установлено, что 4 августа банда угнала чужой "Фольксваген Тигуан", припаркованный на проспекте Солидарности. Владелица машины сразу же обратилась в полицию, возбудили уголовное дело о краже. В результате обысков правоохранители нашли похищенный "Фольксваген", а также ранее пропавшие "Опель Мокка", транспорт самих угонщиков, многочисленное оборудование для взлома замков автомобилей, запуска двигателей, а также регистрационные знаки от автомобилей и ключи зажигания от разных иномарок.

Задержанные могут быть причастны как минимум к двум другим кражам автомобилей, которые также принадлежат женщинам. Угонщики арестованы.

Ранее мы рассказывали, что число автоугонов в Петербурге сократилось на 37% за полгода.

Фото: пресс-служба ГУ МВД