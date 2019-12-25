Число автоугонов в Петербурге сократилось на 37% за полгода

Чаще всего пропадают машины "Киа" и "Хендай".

За полгода в Петербурге на 37% снизилось число угонов автомобилей. По данным аналитического центра "Цезарь Сателлит", всего оказалось похищено 1146 машин за шесть месяцев, тогда как в тот же период прошлого года своих автомобилей лишились 1830 человек.

Самой угоняемой маркой стала "Киа", второе место занимает "Хендай", а замыкает тройку "Лада". В топ-10 роста угонов отметили растущую популярность машин "Хонда". Отмечается, что количество похищений "Хендай Солярис" сократилось на 61 в сравнении с прошлыми периодами, "Хендай Таксон" и "Хендай Крета" напротив стали исчезать чаще. Кроме того, в два раза уменьшилось число угонов "Киа".

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге поймали пьяного хулигана, прыгавшего на чужих машинах.

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