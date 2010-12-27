В Ленобласти транспортная полиция пресекла хищение дизельного топлива

Ворам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Транспортная полиция задержала жителей поселка Свирьстрой на причале Нижне-Свирского шлюза по подозрению в хищении дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

О происшествии стало известно 25 ноября. Стражи порядка установили, что местные жители осуществляли слив дизельного топлива с судна в бензовоз. Им удалось похитить более 2,5 тонн горючего. Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что злоумышленниками оказались 49-летний капитан судна и его 41-летний помощник. В период навигации они вносили в документацию недостоверные сведения о расходе топлива, а лишнее сливали в специальный резервуар. Затем преступники решили, что продадут горючее, а полученные деньги разделят по своему усмотрению.

Завершить слив топлива им не удалось, так как преступники были пойманы полицейскими в момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 160-ой УК РФ "Присвоение или растрата".

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО