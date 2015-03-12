В Ленобласти территория с останками бойцов Красной армии получит статус достопримечательности

Их обнаружили весной этого года.

У поселка имени Тельмана территория, где весной 2021 года обнаружили останки воинов Красной армии, получит статус достопримечательности. Место назовут "Ижорский рубеж". Об этом сообщили 9 декабря на в пресс-службе администрации Ленинградской области.

На сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти уже размещен проект документа о включении его в Перечень выявленных объектов культурного наследия.

Добавим, что до 15 декабря документ проходит антикоррупционную экспертизу, а в 2022 году — историко-культурную.

Ранее на месте раскопок в Тосненском районе нашли танк с боеприпасами. Поисковые отряды и следственные бригады работают на месте захоронения у поселка Тельмана.

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