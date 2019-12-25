На месте раскопок в Тосненском районе нашли танк с боеприпасами

Поисковые отряды и следственные бригады работают на месте захоронения у поселка Тельмана.

На месте военного захоронения в поселке имени Тельмана Ленинградской области, где ранее собственник земли не допустил обследования территории, нашли танк с боеприпасами. Военная машина находилась в земле со времен Великой отечественной войны. Теперь над ее извлечением и обезвреживанием поисковики работают вместе со следователями.

На участках, принадлежащих Мясоперерабатывающему комбинату "Тосненский" и компании "Эврика", где во времена ВОВ проходила линия фронта, нашли останки павших. Однако собственник "Эврики" стал препятствовать допуску на свою землю поисковых отрядов для подъема останков.

По этому факту следственный комитет Ленобласти завел уголовное дело о надругательстве над местами захоронений.