В Ленобласти стартует проект РЖД "Зелёная электричка"

Такие электрички оснащены информационными плакатами, контейнерами для раздельного сбора мусора, медицинскими рециркуляторами.

В Ленобласти стартует проект РЖД "Зеленая электричка". В стране он действует с 2013 года. Осенью на рейсы в регионе выйдут четыре специальные зеленые электрички. Они оснащены информационными плакатами, контейнерами для раздельного сбора мусора, медицинскими рециркуляторами.

Такие "зеленые электрички" отправляются с Финляндского, Московского, Ленинградского и Витебского вокзалов Петербурга.

По информации с сайта ОЖД, электрички признаны самым экологичным транспортом по сравнению с другими видами. Они выбрасывают в атмосферу в 3-4 раза меньше углекислого газа, чем автомобиль и авиатранспорт.

Ранее стало известно, что инвестиции в развитие ОЖД составили 33,8 млрд рублей.

Фото: Telegram / СПб-Главный