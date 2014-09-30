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Инвестиции в развитие ОЖД составили 33,8 млрд рублей
Сегодня, 9:25
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Инвестиции в развитие ОЖД составили 33,8 млрд рублей

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Средства выделены на обновление составов и развитие инфраструктуры.

Во вторник, 26 августа, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что за семь месяцев текущего года компания ОАО "РЖД" инвестировала в ОЖД 33,8 млрд рублей.

Все средства пойдут в развитие и обновление инфраструктуры в целом. Так, будет обновлен подвижный состав, модернизированы основные фонды производственных хозяйств, обновлена железнодорожная инфраструктура. 

Ранее мы писали, что перевозка автомобилей в спецвагонах выросла на 25%.

Фото: Piter.tv

Теги: железная дорога, ожд, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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