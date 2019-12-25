Перевозка автомобилей в спецвагонах выросла на 25%

С начала года по Октябрьской железной дороге перевезли почти 4 тыс. машин.

За июль 2021 года по Октябрьской железной дороге перевезли на 25% больше личных машин в специализированных вагонах-автомобилевозах, чем в 2019 году. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Октябрьской железной дороги "СПб-Главный".

Всего за семь месяцев в таких вагонах перевезли более 3,9 тысяч машин. В пресс-службе отметили, что это на 32% больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оставить заявку на сайте ОЖД. Помимо машин также разрешено перевозить мотоциклы. Перевозка транспортных средств осуществляется от начальной до конечной станции следования вагона-автомобилевоза, а погрузка и выгрузка в пути следования не осуществляется. Уточняется, что автомобиль должен быть исправен и соответствовать характеристикам: длина (6 500 мм), ширина (2 200 мм), высота (2 000 мм) и база (3 900 мм).

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Фото: Путешествуй с автомобилем / Вконтакте