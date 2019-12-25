ОЖД ищет вандалов, которые повредили дверь "Ласточки"

Также в краске оказались 13 вагонов.

В Октябрьской железной дороге пожаловались на действия вандалов, которые 6 раз разрисовали вагоны за минувшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

"Жертвами" нарушителей стали 13 вагонов электричек. Кроме того, они разбили дверной стеклопакет скоростного электропоезда "Ласточка".

Теперь в ОЖД разыскивают свидетелей произошедшего.

На минувших выходных мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах на скоростную железнодорожную магистраль, которая соединит Москву и Петербург. В столице электричка будет делать остановку не только на Ленинградском вокзале.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги