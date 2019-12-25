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ОЖД ищет вандалов, которые повредили дверь "Ласточки"
Сегодня, 13:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

ОЖД ищет вандалов, которые повредили дверь "Ласточки"

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Также в краске оказались 13 вагонов.

В Октябрьской железной дороге пожаловались на действия вандалов, которые 6 раз разрисовали вагоны за минувшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

"Жертвами" нарушителей стали 13 вагонов электричек. Кроме того, они разбили дверной стеклопакет скоростного электропоезда "Ласточка".

Теперь в ОЖД разыскивают свидетелей произошедшего. 

На минувших выходных мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах на скоростную железнодорожную магистраль, которая соединит Москву и Петербург. В столице электричка будет делать остановку не только на Ленинградском вокзале. 

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

Теги: вандалы, граффити, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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