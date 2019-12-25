В Ленобласти стартовало возведение индустриального парка Альянс на Волхонском шоссе

До 2026 года планируется ввести в эксплуатацию два корпуса площадью 12 тыс. кв. м.

В Ленинградской области стартовало строительство начальных зданий индустриального комплекса "Альянс" на Волхонском шоссе. Общая площадь парка составит приблизительно 85 тысяч квадратных метров.

До 2026 года планируется завершить возведение двух корпусов общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Объекты будут разделены на секции площадью от 1,4 тысячи квадратных метров. Часть помещений будет реализована в собственность, другая часть предназначена для аренды, сообщает Arendator.

На территории индустриального парка запланировано размещение производственных и складских объектов, а также административного здания. Земельный участок под проект был приобретен в 2021 году. Ранее предполагалось завершить первые этапы строительства к декабрю.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в первом квартале 2025 года на южных территориях города уровень вакантных площадей на складе составил лишь 1,4% (26,9 тыс. кв. м). В Санкт-Петербурге сосредоточено 76 тыс. кв. м готовых помещений light industrial, что составляет 1,3% от общего объема качественного складского сегмента в регионе.

Ранее сообщалось, что в Усть-Луге на 57% построили газовый мегапроект "Газпрома".

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