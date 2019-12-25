В Ленобласти стартовал Единый день голосования

Голосование продлится до 20.00.

В воскресенье, 13 сентября, в Ленинградской области стартовали выборы губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Известно, что избирательные участки открылись в 8 утра. В Ленобласти насчитывается 995 участков, где можно проголосовать. Голосование продлится до 20.00. Отмечается, что свой голос можно отдать также на дому.

Проголосовать на дому можно по уважительной причине на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, которое должно быть подано в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14.00 13 сентября. пресс-служба правительства области.

Напомним, что помимо выборов губернатора проходят также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 и повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

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Фото:Piter.TV