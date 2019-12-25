Девочку в состоянии средней тяжести отправили в отделение интенсивной терапии

В Ленобласти старший брат случайно облил сестру кипятком в ванной. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл в посёлке Решетниково. По предварительной информации, старший ребёнок перепутал краны и открыт горячую воду вместо холодной. Мама была в это время на кухне.

Девочку в состоянии средней тяжести отправили в отделение интенсивной терапии: у неё ожоги бёдер, голени, живота.

В начале июня в Ленобласти мальчик получил ожоги из-за лопнувшей канистры с кислотой.

Фото: Piter.tv