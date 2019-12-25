В Ленобласти среди заболевших за последние сутки не было привитых

На стационарном лечении находится 1 827 пациентов.

В субботу, 23 октября, стало известно, что среди заболевших коронавирусом в Ленинградской области за последние сутки не было вакцинированных.

Так, за минувшие сутки заболел 321 человек, всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 75 559 человек в Ленинградской области. На стационарном лечении находится 1 827 пациентов, из них у 1 407 диагноз подтвержден. За минувшие сутки было госпитализировано 186 человек.

В Ленобласти 7 933 человека сделали прививки, в частности 1 205 завершили вакцинацию. На сегодняшний день привиты 636 720 человека, из них 29 103 человека прошли вакцинацию повторно.

Ранее в Петербурге свободно 37% коек в ковидных стационарах.

Фото: Piter.tv