В Ленобласти спиливают ель для украшения Дворцовой площади

Уже ночью 8 декабря она будет в Петербурге.

Прямо сейчас специалисты готовят главную елку Петербурга к отъезду на Дворцовую площадь. Около часа назад специалисты срубили елку и уже укладывают ее на специальный трал. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

После того, как елка будет уложена, она отправится на временную стоянку и уже оттуда ночью ее повезут на Дворцовую площадь. Вес елки достигает почти 12 тонн. Работа в лесу Всеволожского района началась в семь утра.

По окончании праздников новогоднюю елку на Дворцовой могут пустить на сувениры. Ель будет оформлена в стиле 50-60-х годов XX века. Зеленую красавицу украсят изображениями персонажей из советских мультфильмов и старыми открытками, вокруг поставят маленькие елочки и поставят почтовый ящик для писем Деду Морозу.

Фото: Петербургский Дневник