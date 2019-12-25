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Живую новогоднюю ель привезут на Дворцовую площадь 8 декабря
Сегодня, 14:14
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IRINA_CHALKINA

Живую новогоднюю ель привезут на Дворцовую площадь 8 декабря

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Ель зажжется праздничными огнями 20 декабря.

В Петербург привезут главную новогоднюю ель 8 декабря. Её по-традиции установят на Дворцовой площади. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков отметил, что сотрудники намерены поехать за елью седьмого декабря. 

Это будет практически войсковая операция, которая займет до полутора суток.

Андрей Чистяков.

Отмечаетя, что в этом году главную ель украсят персонажами из советских мультфильмов и старыми открытками.

Ранее мы сообщали о том, что главную новогоднюю ёлку с Дворцовой площади могут пустить на сувениры.

Фото:pixabay

Теги: дворцовая площадь, новогодняя ель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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