Вес главной новогодней ёлки на Дворцовой площади достигает 12 тонн

Высота елки составит 25 метров.

Во вторник, 8 декабря, в Петербурге установят на дворцовой площади главную новогоднюю ёлку. Об этом рассказали организаторы установки.

Известно, что ёлку привезут из Всеволожска. Её высота составит 25 метров, вес — 12 тонн. По словам экспертов, новогоднему дереву около 100 лет. Ёлку будут украшать около недели.

Напомним, что в этом году на Дворцовой площади будет стоять настоящая ёлка. После её планируют распилить и сделать из неё сувенирные поделки. Губернатор намерен перенять опыт московских коллег. Так, в столице из новогодней ёлки делают хоккейные клюшки.

Ранее мы сообщали о том, что запретили в Петербурге на новогодние праздники. Губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря.

Фото: Piter.TV