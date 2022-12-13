В Ленобласти спасли собаку, провалившуюся в подвал

В Ленобласти спасатели пришли на помощь собаке, которая упала в подвал. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".
Инцидент произошел сегодня, 7 мая, в поселке Аннолово. Животное провалилось в строящийся подвал с водой. Пса вытащила дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно.
Спасатели эвакуировали животное и отпустили на волю.
Пресс-служба "Аваррийно-спасательной службы Ленобласти"
Ранее на Piter.tv: в Красном Селе на Гвардейской из горящего дома эвакуировали людей.
Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все