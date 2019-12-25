В Ленобласти на дне колодца нашли двух рабочих без сознания

Один из них погиб, второго увезли в больницу.

В Ленобласти специалист 57-й пожарно-спасательной части Петербурга пришел на помощь двум рабочим, которые потеряли сознание на дне колодца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по городу и ЛО.

Во время проведения работ по откачке воды рабочие использовали мотопомпу. Ее выхлопные газы заполнили весь объем колодца. Мужчины начали звать на помощь, однако от нехватки кислорода потеряли сознание.

Призыв о помощи услышал пожарный, который находился на соседнем участке. Мужчина вооружился веревкой, замотал лицо мокрой тряпкой и спустился в колодец, достав оттуда одного из рабочих. Второго помогла извлечь дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Берег".

До прибытия медиков спасатели провели реанимационные мероприятия. Несмотря на это, один из пострадавших скончался, второго увезли в больницу.

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Фото: pixabay.com