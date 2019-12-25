В Петербурге умерла восьмиклассница, которая выпала из окна под воздействием грибов

Девушка около месяца пролежала в больнице, однако врачам не удалось ее спасти.

В Петербурге в больничной палате скончалась 15-летняя школьница, ученица 8 класса, которая выпала из окна дома на пятом этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 23 июня на Большом Проспекте Петроградской стороны. О случившемся в полицию сообщила бабушка девушки. По словам родственников, школьница выпала из окна после употребления галлюциногенных грибов.

Девушка пролежала в больнице около месяца, однако врачам не удалось ее спасти. Полученные травмы оказались слишком серьезными.

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