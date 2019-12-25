С подоконника на Гражданском проспекте сорвалась 13-летняя девочка

Она упала с высоты шестого этажа и получила крайне тяжелые травмы.

Во вторник, 21 июля, в Калининском районе Петербурга произошел несчастный случай. Из окна квартиры на шестом этаже выпала 13-летняя девочка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую нашли под окнами дома №114 на Гражданском проспекте. Из окна выпала гражданка Таджикистана, которая нигде не учится.

Стражи порядка выяснили, что девочка сидела на подоконнике и по собственной неосторожности сорвалась вниз. Ее с травмами различных частей тела в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу.

Семья пострадавшей на учете в психоневрологическом диспансере не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com