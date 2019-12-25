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Спасатели вытащили из Невы у Володарского моста женщину
Сегодня, 7:04
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Alena_Zinovieva

Спасатели вытащили из Невы у Володарского моста женщину

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В дежурную часть позвонил очевидец.

В ночь на 21 июля в Невском районе Петербурга случилось ЧП. В 00:17 на пульт дежурного позвонил очевидец и рассказал, что с Володарского моста упал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Оказалось, что с моста упала женщина. Ее вытащили из Невы и доставили на берег. Другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее мы писали, что молодого человека не удалось спасти после заплыва на Верхнем Суздальском озере.

Фото: pixabay.com

Теги: володарский мост, мчс, упала с моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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