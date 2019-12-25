В Ленобласти спасли двух истощенных тюлених

Одно из животных найдено в поселке Выборгского района.

Добровольцы "Фонда друзей Балтийской нерпы" спали двух ластоногих самок. Информация об этом появилась в сообществе "Спасение тюленей 699-23-99" во ВКонтакте.







Как сообщается в посте с фотографиями новых постояльцев Центра, одно из животных было выброшено на берег Нарвского залива, другое – найдено в поселке Зеленая Роща Выборгского района. Обе тюленихи весят в три раза меньше нормы – 11 и 12 кг соотвественно.

Животные стали 21-ой и 22-ой подопечной фонда.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом.

Фото: ВКонтакте / sealrescue