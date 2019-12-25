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В Ленобласти спасли двух истощенных тюлених
Сегодня, 18:43
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lizapoluda

В Ленобласти спасли двух истощенных тюлених

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Одно из животных найдено в поселке Выборгского района.

Добровольцы "Фонда друзей Балтийской нерпы" спали двух ластоногих самок. Информация об этом появилась в сообществе "Спасение тюленей 699-23-99" во ВКонтакте.



Как сообщается в посте с фотографиями новых постояльцев Центра, одно из животных было выброшено на берег Нарвского залива, другое – найдено в поселке Зеленая Роща Выборгского района. Обе тюленихи весят в три раза меньше нормы – 11 и 12 кг соотвественно. 

Животные стали 21-ой и 22-ой подопечной фонда.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом.

Фото: ВКонтакте / sealrescue

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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