В Ленобласти создадут три площадки для работы с отходами из Петербурга

Вопрос о создании площадок обсудили на совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко.

Во вторник, 30 марта, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что в Ленобласти откроют три площадки для обработки и утилизации отходов из Петербурга.

Вопрос обсуждался на совещании под руководством Абрамченко. Отмечается, что на встрече был также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам чиновницы, работа с мусором Петербурга будет происходить по самым высоким экологическим требованиям.

На данном этапе проводится формирование документов. Места расположения площадок пока не назвали, но отметили, что их будут строить не одновременно. Вице-премьер добавила, что у двух регионов будет один региональный оператор - акционерное общество "Невский экологический оператор".

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