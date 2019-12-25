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В Ленобласти создадут три площадки для работы с отходами из Петербурга
Сегодня, 21:37
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smirenny

В Ленобласти создадут три площадки для работы с отходами из Петербурга

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Вопрос о создании площадок обсудили на совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко.

Во вторник, 30 марта, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что в Ленобласти откроют три площадки для обработки и утилизации отходов из Петербурга.

Вопрос обсуждался на совещании под руководством Абрамченко. Отмечается, что на встрече был также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам чиновницы, работа с мусором Петербурга будет происходить по самым высоким экологическим требованиям. 

На данном этапе проводится формирование документов. Места расположения площадок пока не назвали, но отметили, что их будут строить не одновременно. Вице-премьер добавила, что у двух регионов будет один региональный оператор - акционерное общество "Невский экологический оператор".

Ранее мы писали, что реку Дудергофку в Полежаевском парке очистили от мусора.

Фото: pixabay

Теги: мусор, площадка для работы с отходами, экология
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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