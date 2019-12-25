Злоумышленник ранил правоохранителя при попытке поджечь дом в Лодейнопольском районе

Мужчина собирался поджечь дом, в котором находились люди.

Полицейские застали поджигателя автомобилей за новым преступлением. Злоумышленник выстрелил в оперативника и скрылся. Теперь его разыскивает местная полиция. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области поделилась фотографией нарушителя.

Инцидент произошел утром 12-го ноября в поселке Доможирово Лодейнопольского района. Сотрудники уголовного розыска проводили операцию в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 1 ноября после поджога авто в деревне Александровщина. Правоохранители заметили, как мужчина обливал горючей смесью жилой дом, собираясь его поджечь. Внутри дома находились люди.

Увидев сотрудников полиции, мужчина дважды выстрелил в их сторону, ранив одного из оперативников. После этого он скрылся. В поиске поджигателя планируют задействовать вертолет.

Разыскиваемым является 29-летний житель Бокситогорского района Сергей Кравченко, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Полиция попросила обратиться по номеру 8-813-64-400-50, если вы обладаете какой-либо информацией о злоумышленнике.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО