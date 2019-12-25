В Ленобласти полицейские раскрыли мошенничество в отношении пожилой женщины

Пенсионерка обратилась в полицию 8 сентября.

Две недели назад, 8 сентября, в 23:40 в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка и сообщила, что тем же вечером, около 18:10, ей на стационарный телефон в доме по проспекту Ленина в Киришах позвонила неизвестная, представилась дочерью и рассказала, что попала в ДТП. Чтобы уладить конфликт, ей требовались деньги, которые нужно было передать курьеру.

Через час в квартиру пожилой женщину пришел неизвестный мужчина, которому она передала 150 тыс. рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне утром, 23 сентября, у дома 5 по Александровскому шоссе в поселке Белоостров сотрудники полиции задержали 41-летнего неработающего мужчину по подозрению в совершении преступления.

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