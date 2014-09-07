В Ленобласти сотрудник "Водоканала" спас женщину из горящего дома

Сотрудник "Водоканала" Павел Варзонин вместе с тремя другими молодыми людьми вынесли женщину из горящего дома и сумели спасти некоторые ее вещи.

Во вторник, 9 ноября, в Ленинградской области сотрудник петербургского "Водоканала" помог спасти пожилую женщину из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Как рассказали в "Водоканале", пожар произошел в деревне Новосиверская Гатчинского района. Ночью в доме пожилой женщины, которая прикована к постели, загорелась пристройка. Огонь быстро перекинулся на дом, соседи оперативно вызвали спасателей.

Сотрудник "Водоканала" Павел Варзонин вместе с тремя другими молодыми людьми вынесли женщину из горящего дома и сумели спасти некоторые ее вещи.

Сообщается, что дом полностью сгорел. Пенсионерке оказали помощь медики, а затем передали родственникам.

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Фото: Вконтакте / Водоканал Санкт-Петербурга