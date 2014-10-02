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Как спасти кошку, если она попала в вентиляцию. Инструкция "Кошкиспас"
Сегодня, 11:48
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Как спасти кошку, если она попала в вентиляцию. Инструкция "Кошкиспас"

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Самостоятельно лезть в вентиляцию строго запрещается.

В службе спасения животных "Кошкиспас" рассказали, что делать, если кошка упала в вентиляцию. Прежде всего хозяевам советуют не паниковать и осмотреть квартиру: вдруг животное спряталось где-то в уголке. 

После этого стоит опросить соседей, они могли услышать посторонний шум, мяукание. Если вы не нашли своего питомца, обратитесь в "112". Если вы установили его местоположение, но не можете до него добраться, также нужно обратиться к спасателям. 

До приезда специалистов постарайтесь раздобыть ключи от чердака или крыши. Телефоны ЖЭК, управляющей компании, аварийной службы есть на квитанциях. Есть вероятность, что это займет много времени. 

Если кошка реально упала и не исключено, что найдется на уровне первого этажа или там, где ее будет слышно, вам стоит заранее переговорить с соседями, разрешат ли они сделать небольшое отверстие в стене, чтобы достать животное.

описали в "Кошкиспас" следующий пункт. 

Если соседи не разрешает, что ключи точно будут необходимы. Если все разрешения удалось получить, то на этом ваша работа заканчивается. Далее в дело вступают спасатели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры спасли и вернули домой кота по кличке Гагарин. 

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: кошкиспас, спасение животных
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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