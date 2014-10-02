Как спасти кошку, если она попала в вентиляцию. Инструкция "Кошкиспас"

Самостоятельно лезть в вентиляцию строго запрещается.

В службе спасения животных "Кошкиспас" рассказали, что делать, если кошка упала в вентиляцию. Прежде всего хозяевам советуют не паниковать и осмотреть квартиру: вдруг животное спряталось где-то в уголке.

После этого стоит опросить соседей, они могли услышать посторонний шум, мяукание. Если вы не нашли своего питомца, обратитесь в "112". Если вы установили его местоположение, но не можете до него добраться, также нужно обратиться к спасателям.

До приезда специалистов постарайтесь раздобыть ключи от чердака или крыши. Телефоны ЖЭК, управляющей компании, аварийной службы есть на квитанциях. Есть вероятность, что это займет много времени.

Если кошка реально упала и не исключено, что найдется на уровне первого этажа или там, где ее будет слышно, вам стоит заранее переговорить с соседями, разрешат ли они сделать небольшое отверстие в стене, чтобы достать животное. описали в "Кошкиспас" следующий пункт.

Если соседи не разрешает, что ключи точно будут необходимы. Если все разрешения удалось получить, то на этом ваша работа заканчивается. Далее в дело вступают спасатели.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум