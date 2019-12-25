В Ленобласти сохраняется опасность радиационного загрязнения

Угроза протечки ядерного могильника во Всеволожском районе становится все более серьезной.

В радиационном комплексе ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", расположенном в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области, возрастает угроза аварии, способной привести к экологической катастрофе. Об этом, со ссылкой на источники в различных ведомствах и с прикрепленными документами, пишет издание Life.

В материале издания восстанавливается последовательность событий, начавшихся с реорганизации предприятия ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", производившего ракетное топливо и химические вещества. После смены статуса на акционерное общество, "Прикладная химия" утрачивает возможность работать с радиоактивными отходами, накопленными в комплексе на территории предприятия за долгие годы. К тому же оборудование для их утилизации не обновлялось с 1961 года, и само нуждается в замене или очистке.

Не сумев получить лицензию для акционерного общества под работу с радиоактивными материалами, "Прикладная химия" поставила в известность своего учредителя, корпорацию "Ростех", о необходимости экстренных мер - загрязнение воды в одном из корпусов уже превышало норму в 70 раз. Сотрудники научного центра обещали покинуть территорию опасного предприятия и оставить без присмотра фонящий радиокомплекс 1 июня 2021 года, если не будут приняты никакие действия. Несмотря на участие прокуратуры, необходимые шаги так и не были сделаны. Сообщается, что сотрудники "Прикладной химии" выполнили обещание и ушли из комплекса.

8 июня с 10 часов утра указом губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Кузьмолово Всеволожского района вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой радиационного загрязнения. В тот же день губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступает с видеообращением, заявляя, что режим введен сугубо по регламенту.

25 июня в Кузьмоловском городском поселении отказывает сновной кабель энергоснабжения, дающий питание оборудованию для хранения ядерных отходов и вытяжки радиации. Сейчас комплекс работает на аварийном кабеле, но в случае его отключения комплекс останется значительная вероятность протечки ядерного могильника в Неву.

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