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Губернатор Ленобласти объяснил введение режима повышенной готовности из-за радиационной опасности

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Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по поводу радиации в Кузьмолово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко записал видеообращение, адресованное все обеспокоенным жителям региона, узнавшим о введении в Кузьмолово режима повышенной готовности из-за радиационной опасности.

Глава региона пояснил, что радиационный фон в Кузьмолово находится в норме, и введение режима продиктовано сугубо техническими решениями. 

Режим повышенной готовности был объявлен губернатором 8 июня в Кузьмолово Всеволожского района ввиду обстановки на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав "Прикладная химия".

Теги: дрозденко, кузьмолово, ленобласть, радиация, режим повышенной готовности
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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