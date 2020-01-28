Губернатор Ленобласти объяснил введение режима повышенной готовности из-за радиационной опасности

Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по поводу радиации в Кузьмолово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко записал видеообращение, адресованное все обеспокоенным жителям региона, узнавшим о введении в Кузьмолово режима повышенной готовности из-за радиационной опасности.

Глава региона пояснил, что радиационный фон в Кузьмолово находится в норме, и введение режима продиктовано сугубо техническими решениями.

Режим повышенной готовности был объявлен губернатором 8 июня в Кузьмолово Всеволожского района ввиду обстановки на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав "Прикладная химия".