В Ленобласти повысят штрафы за нелегальную торговлю

Вернут в регионе и статью о нелегальном размещении "некапитальных нестационарных строений, сооружений".

Наказание за незаконные нестационарные торговые объекты многократно ужесточат в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За незаконную торговлю с лотка граждане заплатят штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят от 10 до 20 тысяч рублей.

За незаконную установку ларьков на государственных территориях граждане должны будут заплатить 5-10 тысяч рублей, а ИП – 10-20 тысяч рублей. Если же объект принадлежит фирме, то ее представителям придется отдать 50-100 тысяч рублей.

Вернут в регионе и статью о нелегальном размещении "некапитальных нестационарных строений, сооружений". Например, если человек установит лоток на территории детской площадки, то он заплатит штраф до 200 тысяч рублей.

Инвестор вложит 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти.

Фото: Piter.tv