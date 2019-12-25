Инвестор вложит 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти

Комбинат построят в Гатчинском районе на участке площадью 23 га.

Предприятие "Рыбообрабатывающий комбинат №1" решено перенести из Петербурга в Ленобласть, сумма инвестиций в строительство составит 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Комбинат построят в Гатчинском районе на участке площадью 23 га. Там же появится и акваферма, где ежегодно будет производиться 10 тысяч тонн рыбы. На предприятии планируется создать почти 900 рабочих мест.

Ленобласть является одним из лидеров по добыче и переработке рыбы в России: 21 предприятие по глубокой переработке рыбы в 2020 году произвело 32,7 тысячи тонн продукции.

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