В карьеры парка Героев-Пожарных заселили карпов и карасей

Рыбаки смогут порадоваться улову через несколько месяцев, когда особи подрастут.

В пятницу, 27 августа, в водоемы парка Купчино экологи и активисты выпустили рыб от заводчика. В воду вышли 3 тысячи обыкновенных и золотистых карпов. Активисты хотят узнать, какие рыбы приживутся в водоемах городской среды.

Как рассказал корреспондент Piter.tv, посетивший экологическую акцию, мероприятие провели местные меценаты, которые поставили перед собой цель превратить озеро в любимое место городских рыбаков. В будущем карьер планируют назвать "Рыбным", но произойдет это при условии, что в нем разведется большое количество особей.

Экологи отметили, что сейчас мальков ловить не стоит. Они подрастут через несколько месяцев. Заводчики будут следить за состоянием здоровья особей.

Будем стараться делать облов - смотреть, как рыба клюет. Также выберем одно место, где будем прикармливать наших карпов. В ближайшие дни их лучше не трогать, но через неделю мы приедем и будем их подкармливать несколько дней подряд. Они любят зерно, кукурузу, комбикорма для рыбы. Ольга Бажанова, заводчик

За мальками будут ухаживать экологи. В зимний период, когда вода превратится в лед, специалисты начнут делать проруби - для доступа кислорода. Как отметил активист и бизнесмен Руслан Гайсин, пруд в парке Героев-Пожарных идеально подходит для разведения карасей. Здесь уже водится рыба, а также пробы воды успешно прошли экспертизу.

На это озеро и я приходил всегда. Здесь много рыбаков. Улов удачный. Руслан Гайсин, активист и бизнесмен

Местные рыбаки подчеркнули, что в карьерах обитает щука, поэтому мальки мелких рыб могут не выжить в этой среде. Но акцию они одобрили: хлопоты о микроклимате показывают отношение населения к экологии.

В ближайшее время подобную акцию активисты хотят провести в центре Петербурга. Но водоем пока не выбрали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что парковые водоемы в Гатчине очистят от донных отложений.

Материал подготовила Мария Поликарпова, Piter.tv