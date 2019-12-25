Парковые водоемы в Гатчине очистят от донных отложений

Полный комплекс работ завершится к концу следующего года.

В середине августа в Приоратском парке Гатчины приступят к расчистке озер и рек. На данный момент идет подготовка озер Черное, Филькино и ручья Безымянного, которые находятся в парках "Зверинец" и ГБУК "Парковое агентство".

Уже подготовлены площадки для временного размещения изъятых донных отложений и обустроен строительный городок. Полный комплекс работ завершится к концу следующего года.

Работы на территории государственного музея-заповедника Гатчина стартовали еще в 2020 году. С помощью техники со дна реки Тёплая изъяли около 32 тысяч квадратных метров отложений. Осенью планируется очистить озеро Белое и Карпин пруд.

Эконадзор Ленобласти в 2021 году выписал штрафов на 648 тысяч за захват береговой полосы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области