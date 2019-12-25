Эконадзор Ленобласти в 2021 году выписал штрафов на 648 тысяч за захват береговой полосы

Государственный экологический надзор Ленобласти стоит на страже свободного доступа жителей к водоемам.

В 2021 году Государственный экологический надзор Ленобласти возбудил 16 административных дел с общей суммой штрафов 648 тысяч рублей по причине ограничения свободного доступа жителей региона к воде физическими и юридическими лицами. Среди районов, где такие случаи наиболее часты, фигурируют Выборгский, Приозерский и Всеволожский. Сумма штрафов 2021 года почти в три раза превышает прошлогодний показатель за аналогичный период.

Свободный доступ граждан к водоемам и право пользоваться прибрежной зоной прописаны в административном кодексе. О тех, кто нарушает эту норму, представители эконадзора сообщают в органы местного самоуправления - там, в свою очередь, самовольный захват береговой полосы определяют с помощью муниципального земельного контроля и при отсутствии правоустанавливающих документов инициируют обращение в суд.

Ранее Эконадзор вместе с ФСБ пришли с проверкой на нелегальную свалку в Заневском поселении.

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