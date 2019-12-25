  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эконадзор вместе с ФСБ пришли с проверкой на нелегальную свалку в Заневском поселении
Сегодня, 18:37
49
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Эконадзор вместе с ФСБ пришли с проверкой на нелегальную свалку в Заневском поселении

0 0

Глава комитета госэконадзора отметила особо тяжкие нарушения в обращении с отходами на участке во Всеволожском районе.

16 июля Госэконадзор Ленинградской области совместно с региональным подразделением ФСБ провели комплекс оперативно-следственных мероприятий в рамках административного дела по по статье 8.2. КоАП РФ - несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Поводом для организованной проверки и возбуждения уголовного дела стало осуществление нелицензированной деятельности по утилизации отходов на участке Заневского городского поселения. Помимо нелегального складирования мусора организатор и фигурант административного дела вел на участке строительные работы и занимался ремонтом автомобилей. 

Для оценки нанесенного окружающей среде ущерба специалисты взяли соответствующие пробы, однако председатель комитета госэконадзора Маринэ Тоноян уже определила административное правонарушение в области обращения с отходами в этом районе как "особо тяжкое". Сообщается, что ранее в отношении этого же самого предпринимателя уже возбуждалось дело, причем уголовное - по ч.2 ст. 247 УК РФ. 

Результатом последней проверки стал иск о полном прекращении деятельности, поданный в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Ранее Росприроднадзор посетил Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка. 

Фото: комитет государственного экологического надзора Ленобласти 

Теги: всеоволожский район, заневское городское поселение, ленобласть, незаконный вывоз мусора, неконтролируемый склад отходов, нелегальная свалка, фсб и эконадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии