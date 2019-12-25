Эконадзор вместе с ФСБ пришли с проверкой на нелегальную свалку в Заневском поселении

Глава комитета госэконадзора отметила особо тяжкие нарушения в обращении с отходами на участке во Всеволожском районе.

16 июля Госэконадзор Ленинградской области совместно с региональным подразделением ФСБ провели комплекс оперативно-следственных мероприятий в рамках административного дела по по статье 8.2. КоАП РФ - несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Поводом для организованной проверки и возбуждения уголовного дела стало осуществление нелицензированной деятельности по утилизации отходов на участке Заневского городского поселения. Помимо нелегального складирования мусора организатор и фигурант административного дела вел на участке строительные работы и занимался ремонтом автомобилей.

Для оценки нанесенного окружающей среде ущерба специалисты взяли соответствующие пробы, однако председатель комитета госэконадзора Маринэ Тоноян уже определила административное правонарушение в области обращения с отходами в этом районе как "особо тяжкое". Сообщается, что ранее в отношении этого же самого предпринимателя уже возбуждалось дело, причем уголовное - по ч.2 ст. 247 УК РФ.

Результатом последней проверки стал иск о полном прекращении деятельности, поданный в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее Росприроднадзор посетил Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка.

Фото: комитет государственного экологического надзора Ленобласти