В Ленобласти родителям разрешили посещать детские утренники

На родителях при этом должна быть защитная маска.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время заседания правительства 25 февраля поручил снять ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Комитет образования в течение часа после поручения решили данный вопрос. Инструктивное письмо согласовано с региональным отделением Роспотребнадзора.

Теперь родители могут посещать детские утренники, но на них при этом должны быть защитные маски.

На следующей неделе в Ленобласти введут новые послабления коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.tv