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В Ленобласти родителям разрешили посещать детские утренники
Сегодня, 12:49
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nastya960

В Ленобласти родителям разрешили посещать детские утренники

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На родителях при этом должна быть защитная маска.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время заседания правительства 25 февраля поручил снять ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона. 

Комитет образования в течение часа после поручения решили данный вопрос. Инструктивное письмо согласовано с региональным отделением Роспотребнадзора.

Теперь родители могут посещать детские утренники, но на них при этом должны быть защитные маски.

На следующей неделе в Ленобласти введут новые послабления коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.tv

Теги: александр дрозденко, детский сад, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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