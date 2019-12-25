В Ленобласти родителям разрешили посещать детские утренники

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время заседания правительства 25 февраля поручил снять ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Комитет образования в течение часа после поручения решили данный вопрос. Инструктивное письмо согласовано с региональным отделением Роспотребнадзора.
Теперь родители могут посещать детские утренники, но на них при этом должны быть защитные маски.
На следующей неделе в Ленобласти введут новые послабления коронавирусных ограничений.
Фото: Piter.tv
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