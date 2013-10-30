На следующей неделе в Ленобласти введут новые послабления коронавирусных ограничений

На следующей неделе жителей Ленобласти могут ждать послабления в коронавирусных ограничениях. Об этом в Instagram во время ответов на вопросы рассказала губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
О возможных послаблениях спросила мама девочки-спортсменки, которая очень хотела быть присутствовать на соревнованиях дочери.
Глава региона ответил, что послабления будут уже на следующей неделе. Однако в красной зоне ограничения пока что останутся.
За последние сутки в Ленобласти выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Piter.tv
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