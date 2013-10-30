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На следующей неделе в Ленобласти введут новые послабления коронавирусных ограничений
Сегодня, 15:59
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nastya960

На следующей неделе в Ленобласти введут новые послабления коронавирусных ограничений

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При этом в красной зоне ограничения всё равно останутся.

На следующей неделе жителей Ленобласти могут ждать послабления в коронавирусных ограничениях. Об этом в Instagram во время ответов на вопросы рассказала губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

О возможных послаблениях спросила мама девочки-спортсменки, которая очень хотела быть присутствовать на соревнованиях дочери.

Глава региона ответил, что послабления будут уже на следующей неделе. Однако в красной зоне ограничения пока что останутся.

За последние сутки в Ленобласти выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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