В среду в Ленобласти снова ожидаются дожди после небольшого перерыва

Наибольшее количество осадков выпадет в восточных районах.

В среду, 15 июля, в Ленинградскую область снова вернутся переменная облачность и осадки. В восточных районах обещаны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура будет находиться на отметке от +6 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +22-х градусов.

На протяжении всего дня ветер сохранит северо-западное и северное направление. Ночью его порывы составят 3-8 м/с, а днем- до 5-10 м/с.

Атмосферное давление остается неизменным.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти состоялись учения военно-воздушных сил ЗВО.

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