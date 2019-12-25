В Ленобласти снижены тарифы на вывоз мусора

Решение принято Александром Дрозденко.

ЛенТРК снизит тарифы на вывоз твердых отходов для жителей и организаций Ленинградской области по поручению губернатора. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для юридических лиц тариф на кубический метр мусора снижен на 14% с 926,26 до 793,23 рублей. Жильцы многоквартирных домов будут платить меньше прежнего на 3,8% – 5,39 рублей вместо 5,60.

Принцип оплаты изменится для индивидуальных жилых домов. Так, она будет осуществляться не с домовладения, а с количества проживающих и собственников по 98,58 рублей с человека и снизиться на 71% для домов с одним проживающим и на 43,4% для домов с двумя проживающими.

Новые тарифы на мусор вступят в силу с 1 мая.

Ранее мы рассказали о том, что вице-губернатора Ленобласти госпитализировали в диспансер для пациентов с Covid-19 в Петербурге.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области