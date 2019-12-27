Вице-губернатора Ленобласти госпитализировали в диспансер для пациентов с Covid-19 в Петербурге

Вице-губернатора доставили Ленинградский областной кардиодиспансер на Полюстровском проспекте 23 апреля. Сейчас там принимают больных с коронавирусом.

Заместителя главы 47 региона по социальным вопросам поместили в палату областного кардиодиспансера в Петербурге. Об этом сообщил 47news.

Вице-губернатора доставили Ленинградский областной кардиодиспансер на Полюстровском проспекте в Петербурге 23 апреля. Сейчас здание перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусом.

К 29 апреля состояние Емельянова оценивается, как среднее, температура 36.6. В аппарате вице-губернатора рассказали, что чиновника ждут на работе в перерыве между майскими праздниками.

Фото: сайт Администрации Ленинградской области