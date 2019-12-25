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В Ленобласти снимут часть ограничений с 16 июля
Сегодня, 22:02
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smirenny

В Ленобласти снимут часть ограничений с 16 июля

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Жителям области разрешат ходить в фитнес-клубы и кафе без масок.

В четверг, 16 июля, в Ленобласти снимут часть ограничений. Постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко. 

Так, в  "желтой" и "зеленой откроются школьные лагеря дневного пребывания. Жители области смогут посещать фитнес-клубы, бани и ходить в кафе без масок. Также снова разрешено жениться. Отмечается, что с четверга возобновят работу центры занятости и увеличится численность групп в детских садах. 

Ранее мы писали, что Европейский университет подсчитал, что у 8% петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Коронавирус в Петербурге,

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