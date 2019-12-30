  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти скончался таксист, погнавшийся за пассажирами
Сегодня, 23:18
58
arteliseev

В Ленобласти скончался таксист, погнавшийся за пассажирами

0 0

У мужчины не выдержало сердце.

Не получив оплату за поездку, 44-летний таксист попытался догнать сбежавших пассажиров, но у него не выдержало сердце. Об этом сообщили 47news.

Тело мужчины обнаружили в деревне Большой двор. По словам диспетчера, таксист посадил троих пассажиров в Тихвине и повез в деревню. Поездка стоила всего 550 рублей за 24 километра. Сам мужчина был очень добрый, жил в Тихвине с родителями и по ночам таксовал на отцовском "Фольксвагене Поло". Проблем со здоровьем у него не было, но иногда жаловался на сердце. 

Коллеги также отметили, что компания, в которой мужчина проработал 7 лет, поможет семье погибшего с похоронами. 

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности убийства собаки в "Пулково". 

Фото: pixabay.com

Теги: большой двор, такси, тихвин
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии