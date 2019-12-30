В Ленобласти скончался таксист, погнавшийся за пассажирами

У мужчины не выдержало сердце.

Не получив оплату за поездку, 44-летний таксист попытался догнать сбежавших пассажиров, но у него не выдержало сердце. Об этом сообщили 47news.

Тело мужчины обнаружили в деревне Большой двор. По словам диспетчера, таксист посадил троих пассажиров в Тихвине и повез в деревню. Поездка стоила всего 550 рублей за 24 километра. Сам мужчина был очень добрый, жил в Тихвине с родителями и по ночам таксовал на отцовском "Фольксвагене Поло". Проблем со здоровьем у него не было, но иногда жаловался на сердце.

Коллеги также отметили, что компания, в которой мужчина проработал 7 лет, поможет семье погибшего с похоронами.

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