Очевидец убийства собаки в "Пулково" поделился подробностями происшествия

В собаку стреляли из боевого пистолета. Службы безопасности аэропорта не могут найти стрелка по камерам видеонаблюдения.

В распоряжение редакции Piter.tv попала запись с таксистом по имени Андрей, который рассказывает о подробностях случившегося.

"Они хотели поначалу замять это дело. Я сказал, что так не оставлю. За собаку я дойду до прокуратуры и до ФСБ. Вот и раскрутили по полной. Единственное, там была не ракетница, там был боевой пистолет, ПМ. В зоне поражения могли оказаться люди на парковке", — отмечает свидетель.

"Помимо того, что он стрелял и убил собаку, за собакой стояли люди. После выстрела мы выбежали, стали отгонять его. Но там ров и колючая проволока, нам было не перелезть. "Дастер" отъехал, стал целиться еще раз, видимо, чтобы добить, но она упала, а он стрелять уже не стал, потому как там водителей собралось много", — комментирует Андрей.

Очевидец набрал 112 и вызвал все необходимые службы. Первыми на место приехали сотрудники ГАИ, потом уголовный розыск Московского района и линейный отдел полиции аэропорта. Труп собаки забрали.

"Ну, естественно, никакой ракетницы там не было. Это боевой пистолет был. Я сам ветеран боевых действий и в курсе, как и какое оружие стреляет", — уточняет таксист.

"Этих собак мы знали. Их там было четыре где-то. Одну подкармливали, потому что у нее ноги больные были. Но они никогда за забор аэропорта не проникали, ходили с другой стороны. Так значит, там брешь? Зачем убили? Значит, у них там проблемы с безопасностью объекта?" — недоумевает очевидец.

Свидетеля также попросили уточнить точное время выстрела, потому что служба аэропорта не видит по камерам наблюдения ни собаки, ни машины стрелка. Где сейчас находится убийца собаки, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Пулково убили собаку.

По информации "Фонтанки.ру", звуки выстрела с территории петербургского аэропорта услышали очевидцы около 14:20. За забором они увидели служебный "Рено Дастер" с включенными проблесковыми маячками. Окно автомобиля опустилось, и из него выстрелили в собаку. Собака долго визжала.

Предполагалось, что выстрелил штатный орнитолог "Пулково" из специального оружия, которое можно сравнить с ракетницей. Сотрудник находится в линейном отделе полиции. Ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv